مسؤول روسي: موسكو مستعدة لدعم المناطق المتضررة من “دانيال” في ليبيا

أكد نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بيك يوفكيورف، لقائد القيادة العامة للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، سعي روسيا لدعم المناطق المتضررة من العاصفة "دانيال" في شرق ليبيا.

وقد تم استقبال حفتر نائب وزير الدفاع الروسي في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في بنغازي، في إطار سلسلة اجتماعات تتعلق بتداعيات الفيضانات التي أثرت على مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي.

وأفاد مكتب إعلام القيادة العامة بأن نائب وزير الدفاع الروسي أعرب عن تضامن روسيا الكامل مع الشعب الليبي وقيادته في مواجهة هذه الأزمة، وأكد استعداد روسيا لتقديم الدعم الضروري في المدن والمناطق المتضررة.