طبيب: فيروس نيباه خطير.. يبدأ بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا

قال الدكتور علي الشهري، رئيس قسم مكافحة العدوى بمستشفى القوات المسلحة في خميس مشيط، فيروس نيباه هو فيروس خطير، يبدأ بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، مثل ارتفاع درجة الحرارة والصداع، ثم يتطور إلى التهاب في الدماغ، مما قد يؤدي إلى الوفاة.

جاء تعليقه على خلفية إعلان الهند حالة التأهب القصوى بسبب ظهور فيروس "نيباه"، وقال الشهري، خلال مداخلة له مع قناة “الإخبارية”، إن هناك سلالتين من فيروس نيباه، الأولى هي السلالة الماليزية، والتي لم تكن خطيرة ولم تسجل حالات انتقال بين البشر، والثانية هي السلالة البنجلاديشية، والتي يتوقع أنها خطيرة حيث تصل نسبة الوفيات الناتجة عنها إلى 80% من مجموع المصابين.

وحذر الشهري من السفر إلى مناطق تفشي فيروس نيباه، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منه، مثل ارتداء القفازات والكمامات، وتجنب ملامسة الحيوانات المريضة.