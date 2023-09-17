ريال مدريد يفلت من فخ سوسيداد ويستعيد صدارة الليجا

نجح ريال مدريد في تحويل تأخره أمام ريال سوسيداد إلى انتصار مثير بنتيجة 2-1 مساء الأحد ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وحافظ ريال مدريد على سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم، إذ حقق 5 انتصارات بالعلامة الكاملة، وهو الفريق الوحيد الذي فعل ذلك.

واستعاد ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بعدما كان برشلونة خطف المركز الأول لساعات برصيد 13 نقطة إثر فوزه الكبير على ريال بيتيس بخماسية يوم السبت.

في المقابل، تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 6 نقاط في المركز الـ11، بعدما حقق انتصارًا وحيدًا في المسابقة حتى الآن.

وأنهى ريال سوسيداد الشوط الأول متقدما بهدف أحرزه أندير بارينتشيا في الدقيقة الرابعة عندما مرر تاكيفوسا كوبو كرة عرضية من الناحية اليمنى إلى بارينتشيا الذي قابلها بتسديدة قوية تصدى لها الحارس كيبا أريزابالاجا لترتد إلى بارينتشيا ليسددها مرة أخرى إلى داخل المرمى.

وفي الشوط الثاني تمكن الريال من تعديل النتيجة بهدف أحرزه فيدريكو فالفيدري في الدقيقة 46، عندما مرر فران جارسيا كرة عرضية من الناحية اليسرى لتصل إلى فالفيردي الذي سدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر وعانقت الشباك.

ثم أضاف خوسيلو الهدف الثاني للريال في الدقيقة 60، حيث مرر فران جارسيا كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها خوسيلو وقابلها بضربة رأس متقنة إلى داخل المرمى.