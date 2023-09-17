روما يمزّق شباك متذيل الدوري الإيطالي بسباعية

أمطر إيه إس روما شباك ضيفه إمبولي بـ7 أهداف دون مقابل، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ورفع روما رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني عشر، بعدما حقق فوزه الأول في مسابقة، بعد تعادل وخسارتين.

على الجانب الآخر، يتذيل إمبولي ترتيب المسابقة بدون رصيد من النقاط.

وافتتح روما التسجيل في الدقيقة الثانية عن طريق باولو ديبالا من ضربة جزاء، قبل أن يضيف ريناتو سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 35 سجل ألبيرتو جراسي لاعب إمبولي هدف روما الثالث بالخطأ في مرمى فريقه، ثم عاد ديبالا لتسجيل الهدف الثاني له والرابع لروما في الدقيقة 55.

وسجل برايان كريستانتي الهدف الخامس لروما في الدقيقة 79، قبل أن يسجل روميلو لوكاكو الهدف السادس في الدقيقة 82، ثم اختتم جيانلوكا مانشيني مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 86.