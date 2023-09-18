أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مكة المكرمة.

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وأصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران والباحة وعسير والشرقية وجازان.

تنبيهات لمناطق عدة بالمملكة

وفي التفاصيل نبه المركز من أن منطقة نجران تشهد أمطارًا خفيفة، فيما تشهد الباحة أمطارًا متوسطة، وفي عسير نبه من حدوث أمطارًا غزيرة وسيولاً، تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة.

كما نبه المركز منطقة مكة المكرمة لرياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية، وفي المنطقة الشرقية نبه بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية، كما نبه منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية.

حالة البحر وارتفاع الموج

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج و يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

وتكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.