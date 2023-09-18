مقتل عناصر من فريق إنقاذ يوناني جراء حادث سير خلال طريقهم إلى درنة

أعلن الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبد الجليل مقتل 4 أفراد من فريق انقاذ يوناني الأحد في ليبيا حيث وصلوا هناك للمشاركة في جهود الإنقاذ إثر الفيضانات المدمرة الناجمة عن العاصفة دانيال.

وقال عبدالجليل، في مؤتمر صحفي، إن الفريق كان مؤلفًا من 19 شخصًا، قتل 4 منهم وأصيب الـ 15 الآخرون، 8 هم في وضع مستقر و7 آخرون في وضع حرج.

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ذكر الوزير الليبي أن الحادث وقع حين اصطدمت مركبة الفريق اليوناني بسيارة كانت تقل عائلة ليبية، قتل 3 من أفرادها وأصيب اثنان آخران بجروح بالغة.

ولم تؤكد الحكومة اليونانية هذا الرقم، لكن قناة حكومية ذكرت أن 3 من أفراد الفريق لقوا حتفهم في الحادث.

وذكرت هيئة أركان الجيش اليوناني في بيان لها تعليقًا على الحادث أن "إصابات طفيفة" سجلت بين أفراد الفريق.

هذا وتواصل فرق الإنقاذ والمتطوعون عمليات البحث عن ناجين، وأعلنت الأمم المتحدة أن حصيلة فيضانات درنة تجاوزت 11 ألف قتيل استنادًا إلى أرقام الهلال الأحمر الليبي. فيما نفى مسؤولاً من الهلال الأحمر الليبي صحة حصيلة الأمم المتحدة بشأن قتلى الفيضانات.