أمانة الشرقية تجتمع لبحث تنظيم فعاليات اليوم الوطني الـ 93

عقدت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد، اجتماعاً مع ممثلي القطاعات والجهات الحكومية المعنية بالمنطقة؛ لمناقشة مستجدات استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفال باليوم الوطني الـ 93، وأهم التحضيرات لتنسيق العمل والخروج بتجهيزات تليق بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

بدوره، أكَّد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، خلال الاجتماع، على أهمية التنسيق المسبق لجميع الجهات، لتذليل أي صعوبات أو معوقات تواجهها للوصول إلى مستوى عالٍ من الجودة والتميز في إطلاق الفعاليات المزمع إقامتها تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 93، وطرح المقترحات والمرئيات، لتطوير أوجه التعاون ورفع وتيرة الجاهزية.

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وكما أكد على أهمية جهود الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات التي ستثري المنطقة خلال الاحتفاء بيوم الوطن، بجانب كفاءة التنسيق العالي من الجهات الأمنية المنظمة وما ستقدمه من إضافة في تميز هذه الفعاليات المصاحبة للاحتفالات التي تستهدف جميع أهالي وزوار المنطقة من مواطنين ومقيمين، مؤكداً استعداد الأمانة بإمكانياتها كافة للدعم والتنسيق المشترك للخروج بصورة مميزة لهذه الفعاليات.

واطَّلعت الجهات المشاركة على أبرز ملامح الفعاليات والبرامج والمهرجانات المخطط إطلاقها لكل جهة بالمنطقة الشرقية بهذه المناسبة، ومناقشة أبرز الخطط التنسيقية لبرامج اليوم الوطني، وأهم المواقع المقترحة، ونقاط التواصل بين الجهات الحكومية والأمنية والتنظيمية، بالتعاون مع القطاع البلدي، وضرورة التوسع في الفعاليات في عددٍ من المواقع بالمنطقة؛ بهدف تلبية احتياجات الأهالي والزوار خلال هذه الفعاليات، ومن خلال التعاون المشترك المستمر لتطبيق اشتراطات التنظيم والعمل كفريق واحد خلال هذه المناسبة الوطنية.