أرتيتا يفسر قراراته المفاجئة في مباراة إيفرتون

قدم الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال تفسيرات لقراراته المفاجئة في مباراة إيفرتون التي أقيمت مساء أمس الأحد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وحقق أرسنال فوزًا عسيرًا على مضيفه إيفرتون بهدف ضمن الجولة الخامسة.

لكن أرتيتا فاجأ الجميع بعدم الاعتماد على حارسه الأساسي أرون رامسدال، والمهاجم جابرييل جيسوس، في التشكيل الأساسي للمباراة، حيث فضّل الدفع بالإسباني دافيد رايا، الذي يلعب في صفوف "المدفعجية" معارًا من برايتون، إضافة إلى الشاب إدوارد نكيتياه.

وقال أرتيتا في تصريحات إعلامية بعد المباراة "إنه نفس المنطق وراء لعب فابيو (فييرا) هنا أو إيدي (نكيتياه) أو جابرييل جيسوس (الذي نزل لأرض الملعب في الدقيقة 66)".

وأضاف أرتيتا "لم يتم في غرفة تبديل الملابس توجيه سؤال واحد حول سبب عدم مشاركة جابرييل جيسوس، لقد فاز بألقاب أكثر من أي شخص آخر، بما في ذلك أنا".

وأوضح أرتيتا أنه سيكون مستعدا للاستفادة من حارسي مرمى في مباراة واحدة.

وأشار المدرب "لا يمكنني أن أشرك لاعبين اثنين في كل مركز ولا أدفع بهما. يتمتع ديفيد بإمكانات هائلة، مثل آرون، وكارل (هاين) وينبغي علينا استغلالها".

يذكر أن رصيد أرسنال ارتفع بعد هذا الانتصار إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي (المتصدر)، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة.