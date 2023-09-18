الدفاع المدني يخمد حريقًا في ناقلة وقود على طريق القصيم – حائل السريع

نجحت قوات الدفاع المدني في القصيم اليوم الاثنين في إخماد حريقًا نشب في ناقلة وقود على طريق القصيم - حائل السريع، تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات.
وكتب الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا): "الدفاع المدني بالقصيم يخمد حريقًا في ناقلة وقود على طريق القصيم - حائل السريع، تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات".
#الدفاع_المدني بالقصيم يخمد حريقًا في ناقلة وقود على طريق القصيم - حائل السريع، تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات. pic.twitter.com/lj2v0WJYyy
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) September 18, 2023