الدفاع المدني يخمد حريقًا في ناقلة وقود على طريق القصيم – حائل السريع

نجحت قوات الدفاع المدني في القصيم اليوم الاثنين في إخماد حريقًا نشب في ناقلة وقود على طريق القصيم - حائل السريع، تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات.

وكتب الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقًا): "الدفاع المدني بالقصيم يخمد حريقًا في ناقلة وقود على طريق القصيم - حائل السريع، تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات".