300 ألف طفل في ليبيا تأثروا بالإعصار “دانيال”

تضرر حوالي 300 ألف طفل بالإعصار "دانيال" الشديدة شرقي ليبيا، بحسب منظمة "يونيسيف" التابعة للأمم المتحدة.

وأوضحت المنظمة، أن الفيضان ألحق أضرارًا جسيمة بالعديد من المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها من البنى التحتية الأساسية.

وأشارت "يونيسيف" إلى أن تبعات الفيضانات غالبًا ما تكون أكثر فتكًا بالأطفال من الأحداث المناخية المتطرفة نفسها.

ووفقًا لخبراء، فإن الأطفال هم من بين الفئات الأكثر هشاشة، وهم معرضون بشدة لخطر تفشي الأمراض ونقص مياه الشرب الآمنة وسوء التغذية وتعطيل التعلم والعنف.

وتخشى المنظمة الأممية من شبح تفشي الإسهال والكوليرا، فضلا عن الجفاف وسوء التغذية، مع تضاؤل إمدادات المياه الصالحة للشرب.

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وهناك مخاوف أيضًا من أن يقع الأطفال الذين فقدوا والديهم فريسة لمخاطر متعلقة بالحماية، بما في ذلك العنف والاستغلال.