إيلون ماسك يصطحب ابنه ليل إكس للقاء أردوغان في نيويورك

اصطحب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الاثنين، ابنه ليل إكس، للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور ولاية نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت مديرية الاتصالات التركية الاثنين، تعليقًا على اللقاء، إن أردوغان طلب من ماسك خلال الاجتماع بناء مصنع لشركة تسلا في تركيا.

ونقلت عن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قوله إن العديد من الموردين الأتراك يعملون بالفعل مع الشركة وأن تركيا كانت من بين أهم المرشحين لمصنعها التالي.

Elon Musk enters the building to meet Erdogan with his baby child in New York pic.twitter.com/0ROUk2Tuah

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 17, 2023