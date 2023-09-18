إيلون ماسك يصطحب ابنه ليل إكس للقاء أردوغان في نيويورك

اصطحب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الاثنين، ابنه ليل إكس، للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور ولاية نيويورك الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت مديرية الاتصالات التركية الاثنين، تعليقًا على اللقاء، إن أردوغان طلب من ماسك خلال الاجتماع بناء مصنع لشركة تسلا في تركيا.

ونقلت عن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قوله إن العديد من الموردين الأتراك يعملون بالفعل مع الشركة وأن تركيا كانت من بين أهم المرشحين لمصنعها التالي.

Elon Musk enters the building to meet Erdogan with his baby child in New York pic.twitter.com/0ROUk2Tuah — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 17, 2023

وقالت مديرية الاتصالات إن أردوغان قال أيضًا خلال الاجتماع إن تركيا منفتحة على التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وستارلينك، مشروع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابع لشركة سبيس إكس التي يملكها ماسك.

ونقلت عن ماسك قوله إن شركة "سبيس إكس" ترغب في العمل مع السلطات التركية للحصول على الترخيص اللازم لتقديم خدمات ستارلينك الفضائية في تركيا.

تمتلك تسلا حاليًا ستة مصانع وتقوم ببناء مصنع سابع في المكسيك في ولاية نويفو ليون الشمالية، كجزء من مساعي شركة صناعة السيارات لتوسيع نطاق وجودها العالمي.

وكان ماسك صرح في شهر مايو الماضي أن شركة تسلا ربما تختار موقعًا لمصنع جديد بحلول نهاية هذا العام.