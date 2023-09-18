أمير نجران يستعرض خطة احتفالات اليوم الوطني الـ 93

استعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بديوان الإمارة خطة القطاعات العسكرية وأمانة نجران للاحتفال باليوم الوطني الـ93 للمملكة، بحضور مدير شرطة منطقة نجران رئيس اللجنة الأمنية اللواء منصور بن نايف الشمري، وأمين منطقة نجران المهندس صالح بن غرم الله الغامدي، وعددٍ من قادة القطاعات العسكرية بالمنطقة.

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وأكَّد أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية، وتضافر كل الجهود واستمرار التكامل والتنسيق بين الجهات المشاركة كافة، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسخير كل الإمكانات من مقومات وخبرات وأفكار، لتظهر المناسبة بالشكل الذي يليق بها ويحقق التطلعات، مبينًا أن يوم 23 سبتمبر من كل عام يأتي ليستذكر الجميع من خلالها ملاحم البطولات التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله -، ورجاله الأبطال في توحيد شتات الوطن.

وأشار أمير منطقة نجران إلى ضرورة إبراز الشواهد الحضارية في المملكة منذ عهد المؤسس وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، حتى أصبحت المملكة منارة للعالم بفضل الله ثم برؤية المملكة 2030.

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من جهته، أوضح مدير شرطة المنطقة أن الخطة الأمنية تشمل تنظيم الحركة المرورية، والتنسيق مع الأمانة في مواقع التجمعات.

وأكَّد المهندس الغامدي من جانبه، إتمام أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها استعداداتها لليوم الوطني، حيث جرى رفع 7050 علمًا وطنيًا في الميادين والطرق وتهيئة 18 ساحة بلدية، و9 متنزهات و82 حديقة؛ لتمكين الجهات المشاركة من إقامة فعالياتها، إضافة إلى نصب 129 لوحة تحمل هوية اليوم الوطني "نحلم ونحقق"، وتزيين أعمدة الإضاءة وتوفير 22400 إضاءة تعبر عن هذه المناسبة.