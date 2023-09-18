أطباء يحذرون من الإفراط في استخدام قطرات الأنف

حذر الأطباء من الإفراط في استخدام قطرات الأنف، والتي تستخدم عادة عند الإصابة بالزكام واحتقان الأنف.

وتتسبب قطرات الأنف تضييق الأوعية الدموية وبالتالي تخفف هذه الأعراض.

وينصح الأطباء بعدم استخدامها لفترات طويلة و بشكل عشوائي، لأنها تسبب الإدمان، حيث تعمل هذه القطرات في البداية بفعالية، وتزيل احتقان الأنف، وتتحسن عملية التنفس ويشعر الشخص بتحسن حالته.

ولكن عند انتهاء مفعولها يعود التورم والاحتقان من جديد.

ووفقًا للأطباء، يمكن أن يؤدي الاستخدام العشوائي لقطرات الأنف إلى تشنج الأوعية الدموية، الذي بدوره يؤدي إلى الصداع واضطراب الانتباه والتركيز والذاكرة وانخفاض القدرات المعرفية.

وقد يؤدي استخدام قطرات الأنف الغير منتظم إلى اضطراب عمل القلب.

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لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، الامتناع عن استخدامها بشكلٍ دائم.

كما ينصح الأطباء بالتوقف عن استخدام قطرات الأنف، إذا لم تتحسن الحالة خلال 3-7 أيام، واستشارة الطبيب المختص.