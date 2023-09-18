مدينة ينبع .. مقصد الباحثين عن الهدوء والاسترخاء

يُشكل مشروع الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية مقصدًا مهمًّا للباحثين عن الهدوء والاسترخاء على الشواطىء البحرية، نظير الخدمات المتعددة التي تحرص على تقديمها الهيئة الملكية لمدينة ينبع الصناعية من خدمات ترفيهية وسياحية.

حيث يبلغ طول الواجهة المُنفذة بشكل إبداعي على البحر الأحمر حوالي 11 كم، وقد مرت بأربعة مراحل تنفيذية، امتازت كل مرحلة بخدمات ومواقع أكثر شمولية لمجمل الخدمات المتنوعة التي يحتاجها الزائر، بحجم استثمار يُجاوز 1.5مليار ريال سعودي.

ويضم مشروع الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية، أربع جزر ترفيهية هي: جزيزة الجار، وجزيرة النورس، وجزيرة الكروان، وجزيرة المحار، وثمانية شواطىء مفتوحة، وأربعة مناطق للتخييم، وقرية سياحية، إلى جانب ثلاثة منتجعات سياحية، وثلاث مناطق محمية لنبات المانجروف البحري.

