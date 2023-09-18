الثلاثاء.. انطلاق النسخة 46 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة

تنطلق غدًا الثلاثاء منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة في نسخته الـ46 بمشاركة 12 فريقًا، وإقامة مواجهتين في الرياض والقطيف.

ويستضيف النصر على صالته بالرياض نظيره الاتحاد، فيما يحل الوحدة ضيفاً على الابتسام في اللقاء الذي سيقام على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف.

📝|| النصر والاتحاد يقصان شريط انطلاقة الدوري الممتاز للكرة الطائرة في نسخته الـ 46 pic.twitter.com/Ofc5zs2YSV — الاتحاد السعودي للكرة الطائرة (@ksavollyball) September 18, 2023

وتستكمل بقية المباريات بعد غدٍ الأربعاء بإقامة 4 مواجهات الأولى تجمع الهلال مع الهداية في الرياض، ويستضيف الفيصلي فريق ضمك على صالة نادي سدير بجلاجل.

ويلتقي الأهلي "حامل اللقب" على صالته في جدة الصفا, ويحل الخليج ضيفاً على أبها في أبها في آخر لقاءات الجولة الأولى للمسابقة.

من جانبه أقر الاتحاد السعودي للكرة الطائرة استمرار مشاركة ثلاثة لاعبين أجانب بالفريق لفرق الدوري الممتاز خلال منافسات الموسم الحالي، وذلك بعد التجربة، التي جرت في الموسم الماضي، وما أحدثته من ارتفاع في المستوى واحتكاك اللاعب السعودي وتطوير إمكاناته الفنية.

يذكر أن النادي الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الممتاز بنيله 25 لقباً، آخرها الموسم الماضي, يليه الهلال بـ 18 لقبًا ثم الاتحاد والمحيط بلقب واحد لكل منهما.