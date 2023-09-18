أمانة الرياض: 15% نمو في الرخص الصادرة خلال النصف الأول 2023

كشف تقرير إحصائي لأمانة منطقة الرياض أن عدد رخص التجارية الصادرة خلال النصف الأول من العام 2023 بلغ 20,767 رخصة، بنسبة نمو بلغ 15%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي التي سجلت فيها عدد 18,013 رخصة، وذلك مواكبة للحراك الاقتصادي الذي تشهده المدينة حاليًا.

وأوضحت الأمانة في تقريرها أن أعلى الرخص الصادرة سُجلت في نطاق بلدية الروضة بعدد 3,169 رخصة، تلتها بلدية البطحاء بعدد 2,262 رخصة، فيما سجلت بلدية شمال الرياض 1,966 رخصة في المرتبة الثالثة في قائمة الأعلى إصدارًا.

وأرجعت الأمانة نسبة النمو في عدد الرخص الصادرة إلى النهضة العمرانية التي تشهدها العاصمة، وتسارع النمو الاقتصادي في المدينة، وسهولة الإجراءات ووضوحها للمستفيدين، إلى جانب التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية ميسرة.

يذكر أن أمانة منطقة الرياض أطلقت في وقت سابق أكثر من 229 خدمة رقمية في القطاع البلدي، تغطي 8 مسارات لتكون أقرب وأسرع للمستفيدين، وذلك في إطار استراتيجيتها للتحوّل الرقمي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030م.