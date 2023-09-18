ضبط 19 مخالفًا لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبط 19 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ومحمية الملك سلمان الملكية والحدود الشمالية ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

وأوضحت قوات الامن البيئي في بيانها، أنها ضبطت بندقيتان ناريتان بحوزة المخالفين، و63 ذخيرة نارية، و14 بندقية هوائية، و2604 ذخائر هوائية، و149 طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح 5 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة 10 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة 80 ألف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999و996 في بقية مناطق المملكة.

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