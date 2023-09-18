الاتحاد يفتتح مشواره في ⁧‫دوري أبطال آسيا‬⁩ بالفوز على أجمك الأوزبكي بثلاثية نظيفة

افتتح نادي الاتحاد مشواره في النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال آسيا بالفوز على ضيفه أولماليك الأوزبكي 3 /صفر.

أقيمت المباراة مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

تقدم هارون كمارا بهدف في الدقيقة 11، ثم أضاف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 15.

قبل أن يضيف رومارينيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل سباهان أصفهان الإيراني مع مضيفه القوة الجوية العراقي 2 /2، على ملعب فرانسو حريري.

تقدم علي جاسم بهدف للقوة الجوية في الدقيقة 26 لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك محمد قرباني التعادل لسباهان أصفهان.

وفي الشوط الثاني سجل محمد قرباني الهدف الثاني له وللفريق الإيراني في الدقيقة 67، كما أحرزعلي جاسم الهدف الثاني له وللقوة الجوية قبل ثلاث دقائق من النهاية.