خورخي جيسوس: لم أر في حياتي فريقا مثل نافباخور

انتقد البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال، طريقة لعب فريق نافباخور الأوزبكي، مشيرا إلى أنه لم ير في حياته فريقا مثله.

وتعادل الهلال بصعوبة مع نافباخور بنتيجة 1-1 ليتعثر في بداية مشواره بدوري أبطال آسيا بعد مباراة احتاج فيها إلى الوقت المحتسب بدلا عن الضائع للتسجيل.

وأدرك الهلال التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة عن طريق علي البليهي مدافع الفريق، بعدما تقدم الفريق الأوزبكي بهدف افتتاح التسجيل عند الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء: "المباراة كانت صعبة، إذا اسميناها مباراة، لأنها متوقفة بسبب إضاعة الوقت".

وأضاف: "طريقة لعب الفريق الأوزبكي غريبة، يسقط لاعبين وثلاثة في نفس الوقت، لإيقاف الرتم، ولم أعتد على لعب مباريات كهذه".

وواصل مدرب الهلال هجومه على طريقة لعب الفريق الأوزبكي قائلا: "لست قلقًا ‏لأنه لم يكن هنالك مباراة، وما حدث هو أننا نتوقف كل خمس دقائق، أدرب منذ 35 عاما ولم أر في حياتي فريق يُهدر الوقت مثل نافباخور".

وأنهى قائلا: "لعبنا أمام فريق لا يريد اللعب، والقصة ليست دفاع، تصرفوا ضد كرة القدم ككل، والحكم ساعدهم على ذلك، ولم يتخذ أي قرار تجاه كل ما حدث، والحارس يتأخر كثيرًا لتعطيل اللعب وهو يقف متفرجاً، وأرى الحكم بنفس مستوى منافسنا".