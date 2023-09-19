الأخبار المحلية

الأمن البيئي يضبط 29 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

19 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الثلاثاء عن ضبط 29 مخالفًا لنظام البيئة، بينهم 20 مواطنًا، و9 مقيمين من الجنسية السودانية.

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى أن المخالفين ارتكبوا مخالفات رعي 1091 متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقة مكة المكرمة ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية شرعان ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا: الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة تغادر إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات

 