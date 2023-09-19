الأمن البيئي يضبط 29 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الثلاثاء عن ضبط 29 مخالفًا لنظام البيئة، بينهم 20 مواطنًا، و9 مقيمين من الجنسية السودانية.

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط (29) مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي.

#نحمي_بيئتنا_من_أجل_وطننا pic.twitter.com/GCAWTmefvF — القوات الخاصة للأمن البيئي (@SFES_KSA) September 19, 2023

وأشارت القوات الخاصة للأمن البيئي إلى أن المخالفين ارتكبوا مخالفات رعي 1091 متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في منطقة مكة المكرمة ومحمية الملك سلمان الملكية ومحمية شرعان ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ومحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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