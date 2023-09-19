“الأرصاد” تحذر من أمطار غزيرة وصواعق رعدية في مكة المكرّمة وعسير والباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، عدة تنبيهات في مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة، محذرًا من هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول وصواعق رعدية.
ورفع المركز، في تنبيه الإنذار إلى اللون الأحمر، موضحًا أن الحالة تبدأ في الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، ومن المحتمل أن تستمر حتى الساعة العاشرة مساءا، وتشمل في مكة المكرّمة كلاً من "أضم وميسان"، فيما تشمل في الباحة مدن الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن الحجرة والمخواة وقلوة وفرعة غامد الزناد، وفي عسير تشمل البرك والقحمة.
الإنذار الأحمر - #منطقة_مكة_المكرمة - #أضم #ميسان
للتفاصيل https://t.co/pm9Ppj8Hff #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/JMrDUuRTyh
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 19, 2023
الإنذار الأحمر - #منطقة_عسير - #البرك #القحمة
للتفاصيل https://t.co/CQc4EiZV2r #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/uWdNv0JKfm
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 19, 2023
الإنذار الأحمر - #منطقة_الباحة - #الباحة #العقيق #القرى #المندق ...+1
للتفاصيل https://t.co/0xJBmzOIDT #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/BUHgblMauu
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 19, 2023