صرف 82 مليون ريال مستحقات الدفعة الـ15 لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم الثلاثاء عن صرف مستحقات الدفعة الخامسة عشر لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

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وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم إيداع مبلغ 82 مليون ريال تمثل الدفعة الخامسة عشر لمستحقات عدد 107 من مزارعي القمح المحلي، وذلك لكمية 45,169 طن، فيما بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين منذ بداية الموسم وحتى تاريخه كمية 1,157,060 طن.

#الهيئة_العامة_للأمن_الغذائي

ايداع مبلغ ( 82 ) مليون ريال تمثل الدفعة الخامسة عشر لمستحقات عدد (107) من مزارعي القمح المحلي، وذلك لكمية (45,169) طن .

فيما بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين منذ بداية الموسم وحتى تاريخه كمية (1,157,060) طن.https://t.co/uFNVJmCpfz pic.twitter.com/OJKVKqS73e — هيئة الأمن الغذائي (GFSA) (@GFSA_KSA) September 19, 2023

وأشارت هيئة الأمن الغذائي، إلى أن ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1.585.582.719 ريالاً، وذلك لكمية 892.491 طناً، لعدد 2596 مزارعاً.

يذكر أن الهيئة بدأت استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 27 شعبان 1444هـ، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 1,157,060 طن، لعدد 3185 مزارعاً.