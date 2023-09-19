وزارة التجارة توضح كيفية التحقق من صحة التخفيضات

أوضحت وزارة التجارة أنه بإمكان المستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة"، وذلك تزامناً مع تخفيضات اليوم الوطني.

وأكدت الوزارة استمرار الجولات الرقابية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.

🔍 | تعرّف على كيفية التحقق من صحة التخفيضات. pic.twitter.com/iw0t3kYr0R — وزارة التجارة (@MCgovSA) September 19, 2023

أتاحت وزارة التجارة طرق للإبلاغ في حالة وجود مخالفة عن طريق تطبيق "بلاغ تجاري" أو بالاتصال على الرقم الموحد 1900.