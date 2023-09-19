الأخبار المحلية

وزارة التجارة توضح كيفية التحقق من صحة التخفيضات

19 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
وزارة التجارة
وزارة التجارة

أوضحت وزارة التجارة أنه بإمكان المستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات، بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة"، وذلك تزامناً مع تخفيضات اليوم الوطني.

وأكدت الوزارة استمرار الجولات الرقابية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق المملكة.

أتاحت وزارة التجارة طرق للإبلاغ في حالة وجود مخالفة عن طريق تطبيق "بلاغ تجاري" أو بالاتصال على الرقم الموحد 1900.