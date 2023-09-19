باكستان تدعو إلى عملية سلام حقيقية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة

دعت باكستان المجتمع الدولي إلى بذل جهود منسقة تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، مشيرة إلى أن ملايين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعيشون تحت ظلال نقاط التفتيش وحواجز الطرق والحصار العسكري والجدران العازلة.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني في اجتماع انعقد برعاية المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومصر والأردن لتنشيط عملية السلام، وذلك على هامش الدورة السنوية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد جيلاني وفقًا لوكالة الأنباء الباكستانية اليوم ضرورة بدء عملية تفاوض ذات مغزى وقابلة للحياة بالتوازي مع تحسين حياة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن باكستان تدعم بقوة إحياء عملية سلام ذات مصداقية لتحقيق إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل ضمن حدود ما قبل عام 1967 وتكون عاصمتها القدس.