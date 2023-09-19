وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية صربيا

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية صربيا إيفيكا داتشيتش، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ78.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل.