مجلس الوزراء الكويتي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة

هنأ مجلس الوزراء بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وشعب المملكة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأعرب المجلس في اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد أمس في قصر السيف برئاسة طلال خالد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت بالنيابة وزير الداخلية، عن تمنياته للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.