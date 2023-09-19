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مجلس الوزراء الكويتي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة

19 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

هنأ مجلس الوزراء بدولة الكويت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وشعب المملكة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.
وأعرب المجلس في اجتماعه الأسبوعي الذي عُقد أمس في قصر السيف برئاسة طلال خالد الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت بالنيابة وزير الداخلية، عن تمنياته للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.