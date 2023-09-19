الفيحاء يستهل مشواره في دوري أبطال آسيا بخسارة أمام آهال

استهل الفيحاء مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا، بخسارة أمام أهال التركمانستاني، بنتيجة هدف دون رد.

أقيمت المباراة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب عشق أباد بالعاصمة التركمانية، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

سجل المان تاجييف لأصحاب الأرض هدف الفوز في الدقيقة 51 من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء.

يحتل الفريق التركماني المركز الثاني بفارق الأهداف عن العين المتصدر بعد فوز على باختاكور الأوزبكي بنتيجة 3-0.

بينما يتواجد الفيحاء في المركز الثالث وخلفه باختاكور في المركز الأخير.