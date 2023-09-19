الاتفاق يجري تدريبه الرئيسي استعدادًا للطائي.. وانتظام الخيبري

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الثلاثاء، تدريبه الرئيسي على ملعب نادي الاتفاق.

يأتي ذلك ضمن تحضيرات "فارس الدهناء" لاستضافة الطائي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2023/24.

تدريب واحد يفصلنا عن مواجهة الطائي في الجولة المقبلة من #دوري_روشن_السعودي ملخص استعدادات الليلة 👇 #الاتفاق pic.twitter.com/6Yniq0NAKb — نادي الاتفاق (@Ettifaq) September 19, 2023

قاد التدريب المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد.

وشهدت التدريبات انتظام المهاجم الجديد ثامرالخيبري حيث نظم لاعبي الفريق ممر ترحيبي له.

فيما بدأ التدريب بالإحماء ثم تمارين لياقية، ثم تدريب تكنيكي للتحكم بالكرة، بعد ذلك طبق الفريق عدد من الجمل التكتيكية.

واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وعلى صعيد متصل يجري فارس الدهناء تدريب أخير مغلق مساء غدٍ الاربعاء على ملعب نادي الاتفاق.