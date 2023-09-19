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اتحاد الكرة يقرر السماح بتسجيل اللاعبين “المقيمين” في دوري البراعم

20 سبتمبر 2023 · < 1 minutes
الاتحاد السعودي لكرة القدم
الاتحاد السعودي لكرة القدم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، اعتماد مجلس الإدارة قرارًا بالسماح لأندية الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عاماً والدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عاماً، بتسجيل عدد 2 لاعبين مقيمين إقامة نظامية في المملكة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها محليًا ودوليًا اعتبارًا من الموسم الحالي 2023 - 2024.

يأتي هذا القرار رغبة من الاتحاد السعودي في منح الفرصة لعددٍ من أبناء المقيمين المميزين، ومنحهم فرصة ممارسة كرة القدم بشكلٍ رسمي مع الأندية الرياضية، وذلك تماشياً مع ما تشهده الرياضة السعودية من تطور كبير.

يذكر أن الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عاماً سينطلق يوم 22 سبتمبر الجاري.

بينما ينطلق الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عاماً في 20 أكتوبر المقبل، وتستمر فترة تسجيل اللاعبين في المسابقتين حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.