اتحاد الكرة يقرر السماح بتسجيل اللاعبين “المقيمين” في دوري البراعم

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، اعتماد مجلس الإدارة قرارًا بالسماح لأندية الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عاماً والدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عاماً، بتسجيل عدد 2 لاعبين مقيمين إقامة نظامية في المملكة وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها محليًا ودوليًا اعتبارًا من الموسم الحالي 2023 - 2024.

مجلس إدارة الاتحاد السعودي يقرر السماح للأندية المشاركة في الدوري الممتاز للبراعم تحت 15 و 13 عامًا بتسجيل عدد 2 لاعبين من المقيمين إقامة نظامية. — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 19, 2023

يأتي هذا القرار رغبة من الاتحاد السعودي في منح الفرصة لعددٍ من أبناء المقيمين المميزين، ومنحهم فرصة ممارسة كرة القدم بشكلٍ رسمي مع الأندية الرياضية، وذلك تماشياً مع ما تشهده الرياضة السعودية من تطور كبير.

يذكر أن الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 15 عاماً سينطلق يوم 22 سبتمبر الجاري.

بينما ينطلق الدوري الممتاز لدرجة البراعم تحت 13 عاماً في 20 أكتوبر المقبل، وتستمر فترة تسجيل اللاعبين في المسابقتين حتى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.