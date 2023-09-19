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باريس يهزم دورتموند ونيوكاسل يجبر ميلان على التعادل في أبطال أوروبا

20 سبتمبر 2023 · < 1 minutes

اقتنص باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا ثمينًا، الثلاثاء، من ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2 /صفر.

أقيمت المباراة على ملعب "بارك دي برانس" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

حسم سان جيرمان فوزه على دورتموند في الشوط الثاني.

تقدم الفرنسي كيليان مبابي بهدف في الدقيقة 49، ثم أضاف المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

ورفض حكيمي الاحتفال بالهدف من أجل ضحايا الزلزال.

وفي المباراة الثانية، خيم فيه التعادل السلبي على مباراة ميلان الإيطالي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

سيطر ميلان على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، لكن لاعبي الفريق أهدروا العديد من الفرص المحققة.