باريس يهزم دورتموند ونيوكاسل يجبر ميلان على التعادل في أبطال أوروبا

اقتنص باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا ثمينًا، الثلاثاء، من ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2 /صفر.

أقيمت المباراة على ملعب "بارك دي برانس" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

حسم سان جيرمان فوزه على دورتموند في الشوط الثاني.

مبابي يمنح باريس سان جيرمان التقدم من ركلة الجزاء 🥅⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_دورتموند pic.twitter.com/Fphv9m5Owl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2023

تقدم الفرنسي كيليان مبابي بهدف في الدقيقة 49، ثم أضاف المغربي أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

ورفض حكيمي الاحتفال بالهدف من أجل ضحايا الزلزال.

المغربي أشرف حكيمي يسجل هدفاً رائعاً في شباك دورتموند ويرفض الاحتفال من أجل ضحايا الزلزال #دوري_أبطال_أوروبا | #باريس_دورتموند pic.twitter.com/pRWQxSpxpG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 19, 2023

وفي المباراة الثانية، خيم فيه التعادل السلبي على مباراة ميلان الإيطالي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

سيطر ميلان على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، لكن لاعبي الفريق أهدروا العديد من الفرص المحققة.