كريستيانو رونالدو يوجه رسالة شكر للشعب الإيراني

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على توجيه رسالة للجماهير، بعد المباراة التي لعبها الفريق ضد بيرسبوليس الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا.

وفاز النصر على مضيفه بيرسبوليس بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ستاد آزادي، بالعاصمة الإيرانية طهران، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، لدوري أبطال آسيا.

ونشر كريستيانو رونالدو صوراً من المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، وعلَّق عليها قائلا: "من الرائع تحقيق الفوز اليوم".

Great to get the win today!

A very special thank you to the fans and to all the Iranian people who have made this visit so special for us.

Such an incredibly warm welcome! 🙌🏼❤️ pic.twitter.com/FRhsX1CYBo

