ضربة هجومية.. الاتحاد يفقد بنزيما وحمدالله

تلقى الاتحاد ضربة قوية بغياب الثنائي الهجومي للفريق؛ الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله، عن تدريبات الفريق قبل مواجهة الفتح في الدوري السعودي.

وغاب كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله عن التدريبات، بسبب تعرض الأول لوعكة صحية (الأنفلونزا)، وإصابة الثاني في الكتف، حسبما كشف الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا).

وكتب حساب الاتحاد: "لم يشارك اللاعب كريم بنزيما في تدريبات الفريق الجماعية اليوم نظراً لتعرضه لوعكة صحية".

📝 الإنفلونزا والإصابة تُبعِدان كريم وحمدالله عن تدريبات اليوم. pic.twitter.com/x3FRJFzMMk — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 19, 2023

وأضاف: "وأظهرت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عبدالرزاق حمدالله عن تعرضه لإصابة في الكتف، وسيتابع الجهاز الطبي الخطة العلاجية للاعب".

وكان بنزيما غاب عن المباراة الماضية للاتحاد أمام أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا يوم الإثنين الماضي بداعي الإصابة.

فيما خرج حمدالله قبل دقائق من نهاية الشوط الأول لمباراة أجمك بعد تعرضه لإصابة في الكتف، وأوضح النادي أن الجهاز الطبي سيتابع الخطة العلاجية للاعب، دون أن يوضح موقفه من المشاركة في مباراة الفتح.

ويلتقي فريق الاتحاد نظيره الفتح مساء الخميس المقبل في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وجمع فريق الاتحاد 15 نقطة خلال الجولات الست الماضية ليكون في المركز الثاني حتى الآن فيما يحتل الفتح المركز السابع بـ 11 نقطة.