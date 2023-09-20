زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب مصر

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، شمال غرب مدينة مرسى مطروح شمالي مصر فجر اليوم الأربعاء، حسبما أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية على بُعد 265 كيلومترًا شمال غرب مدينة مرسى مطروح بشمال مصر.

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وأضافت المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الزلزال وقع الساعة 04:33 بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت جرينتش).

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.