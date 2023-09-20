محافظة الداير تنهي استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93

أنهت محافظة الداير جميع الاستعدادات لمشاركة الأهالي الاحتفاء باليوم الوطني الـ93 للمملكة، بإطلاق برامج وفعاليات لأهالي المحافظة.

وأكملت بلدية بلدية محافظة الدائر التابعة لأمانة منطقة جازان، تجهيز الحدائق والملاعب والمماشي للسكان، واستقبال زائريها ومرتاديها خلال إجازة اليوم الوطني ، إضافة إلى تجهيز وتركيب 30 كشافاً من الإضاءة التجميلية للأعمدة بالطرق الرئيسة والمجسمات، وإضاءة مبنى البلدية والميادين.

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كما تم تركيب 300 علم وطني و 4 لوحات يونيبول كبيرة 4*14 متراً على الشارع العام بهوية اليوم الوطني، وتجهيز 500 هدية بشعار الهوية الوطنية "نحلم ونحقق "، و3 سواري أعلام.

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