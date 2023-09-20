أمانة الباحة تعد حزمة من الفعاليات للاحتفال باليوم الوطني الـ 93

أعلنت أمانة منطقة الباحة، تنفيذ عدد من الفعاليات المتنوعة احتفالاً باليوم الوطني الـ 93، يومي الجمعة والسبت القادمين، في عدد من المتنزهات والمواقع السياحية بالمنطقة.

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وأوضح أمين المنطقة الدكتور علي السواط أن فعاليات اليوم الوطني ستقام في منتزه رغدان, ومنتزه الأمير حسام, ودوار الشفا, وممشى الحاوية, وبوليفارد الباحة، التي تشمل العرضة الشعبية وتوزيع الهدايا، مسيرة الدراجات النارية، مسرة الخيول العربية، والرسم على الوجه بهوية اليوم الوطني، وفرق الفنون الشعبية والاستعراضية والتراث.

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كما ستشمل الفاعليات عروض البوالين الطائرة وعروض الفرق الموسيقية، والعروض الجوية والألعاب النارية، ومسرة الدمى الكرتونية، ونقش الحناء، والخط العربي والصوت والضواء والحرف اليدوية والرسم والفن التشكيلي والرسم الحر.

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