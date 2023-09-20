اعتماد آلية مشاركة الأندية السعودية في البطولات الآسيوية 2024-2025

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، آلية مشاركة الأندية السعودية في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموسم الرياضي المقبل 2024-2025.

جاء ذلك وفقًا لطلب الاتحاد الآسيوي من الاتحادات الأعضاء تحديد الآلية المناسبة لتسمية المقاعد المحددة لكل دولة.

ويتأهل بطل الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" ووصيفه وصاحب المركز الثالث في الموسم الحالي 2023-2024 إلى بطولة النخبة ACLE الموسم المقبل 2024-2025.

في المقابل يتأهل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين إلى دوري أبطال آسيا 2، وفي حال كان البطل أحد الأندية الثلاثة في الدوري يتم اعتماد صاحب المركز الرابع في "دوري روشن" للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد في وقت سابق هيكلة مسابقاته الجديدة، حيث تقام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وهي المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، وتضم أفضل 24 ناديًا، في حين تحمل بطولة المستوى الثاني اسم دوري أبطال آسيا 2 وتضم 32 ناديًا.

فيما تم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضم 20 ناديًا، وهذه البطولة لا تشارك بها الأندية السعودية.

وتحظى المملكة بثلاثة مقاعد مباشرة في بطولة النخبة ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2، وهو الحد الأقصى من المقاعد نظرًا لتصدر السعودية تصنيف مسابقات الأندية الآسيوية هذا الموسم.