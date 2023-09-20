التشكيل الرسمي لموقعة بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد

أعلن إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لفريقه أمام بايرن ميونخ.

تقام المباراة بعد قليل على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويضم تشكيل مانشستر يونايتد، كلا من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: دالوت، لينديلوف، مارتينيز وريجيلون.

الوسط: إريكسن، كاسيميرو وبرونو فيرنانديز.

الهجوم: بيليستري، هويلوند وراشفورد.

وجاء تشكيل بايرن ميونيخ على النحو التالي:

حراسة المرمى: أولريتش.

الدفاع: لايمر، أوباميكانو، مين جاي وديفيز.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا وموسيالا.

الهجوم: جنابري، هاري كين وساني.