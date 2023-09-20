وزير الإعلام يُدشّن معرض تاريخ الدولة السعودية بمقر “واس”

افتتح يوم الأربعاء معرض "تاريخ الدولة السعودية" في مقر وكالة الأنباء السعودية "واس" بالرياض.

وقد دشنه وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، يأتي هذا المعرض في إطار الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة، وهو جهود من وكالة الأنباء السعودية لتعزيز الوعي والمعرفة بالتاريخ السعودي. وقد تم تصميم المعرض بأسلوب تفاعلي وتقنيات مرئية لعرض مراحل تطور الدولة السعودية منذ تأسيسها وحتى الوقت الحالي.

وتجوّل وزير الإعلام والحضور، في أرجاء المعرض الذي أُعدّ بأسلوبٍ تفاعلي وتقنيات مرئية لمراحل الدولة السعودية، وفق مسارٍ زمني متسلسل بدءاً من مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون، مروراً بالدولة السعودية الثانية، وصولاً إلى الدولة السعودية الثالثة، وحتى إعلان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود توحيد أرجاء البلاد باسم المملكة العربية السعودية، وبداية عهد الدولة الحديثة وتطوّرها خلال فترات تعاقب عليها ملوك كرام بلوغاً للعهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما تشهده المملكة من حاضرٍ زاهر ومستقبلٍ مشرق.

حضر الحفل عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة في المجتمع السعودي، بالإضافة إلى سفراء دول مختلفة. تجول معالي وزير الإعلام والحضور في أرجاء المعرض الذي يعرض بشكل متسلسل تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها قبل أكثر من ثلاثة قرون وحتى الوقت الحالي.

وفي ختام الحفل، شكر رئيس وكالة الأنباء السعودية الحاضرين وأعرب عن تقديره للدعم الذي تلقوه في تنفيذ هذا المعرض.

ويأتي هذا المعرض كجهد تثقيفي وإثرائي للمعرفة التاريخية، وسيتاح للجمهور والطلاب زيارته للتعرف على تاريخ المملكة العربية السعودية ورؤية الدور الهام الذي قامت به في تطوير المجتمع والدولة.