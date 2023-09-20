مهرجان أهداف.. بايرن ميونيخ يفوز على مانشستر يونايتد 4-3 بدوري أبطال أوروبا

حقق بايرن ميونيخ الألماني الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة (4-3).

أقيمت المباراة مساء الأربعاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تناوب على تسجيل أهداف البايرن كل من ليروي ساني (28) وسيرج غنابري (32) والإنجليزي هاري كين (53 من ركلة جزاء) والفرنسي ماتيس تيل (90+2).

في المقابل بصم الدنماركي راسموس هويلوند (49) والبرازيلي كازيميرو (88 و90+5) على أهداف مانشستر يونايتد.

تصدّر بايرن ميونيخ المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن كل من جالطة سراي التركي وكوبنهاجن الدنماركي (نقطة).

بينما تذيّل اليونايتد ترتيب المجموعة دون نقاط.

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تلك الهزيمة هي الثالثة توالياً لفريق "الشياطين الحمر" بعد خسارتين في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون وآرسنال بذات النتيجة (3-1).

وبات مدرب اليونايتد الهولندي إيريك تن هاخ على صفيح ساخن بعد تتالي النتائج السلبية للفريق الإنجليزي.