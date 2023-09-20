“التعاون الإسلامي”: قلقون من تصاعد حدة الخطاب المعادي للمسلمين

عُقد اجتماع مفتوح العضوية لفريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي، برئاسة الأمين العام حسين إبراهيم طه في نيويورك على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب الأمين العام في كلمته عن قلق المنظمة إزاء تصاعد خطاب الكراهية والتصاعد في حدة المشاعر المعادية للمسلمين، معتبرًا ذلك مثار قلق كبير.

كما تمت مناقشة خطوات تعزيز الحوار البناء لتعزيز الانسجام والتفاهم والتسامح والاحترام المتبادل بين الثقافات.

كما شدد الاجتماع على إدانته الشديدة للأعمال العدائية الأخيرة التي استهدفت المصحف الشريف في السويد والدنمارك، وأكد التزامه بتنفيذ القرارات المتخذة للحفاظ على حرمة المصحف.

وأُعرب عن القلق بشأن ظاهرة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية والتطرف اليميني والعنف المستهدف للمسلمين في بعض دول أوروبا، داعين إلى احترام الحرية الدينية وعدم تقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمسلمين.