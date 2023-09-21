“خذلت الفريق”.. اعتراف قوي من أونانا بعد قمة بايرن ميونيخ

حمّل الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، مسؤولية خسارة الفريق على يد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وخسر مانشستر يونايتد بنتيجة 3-4 على يد مضيفه بايرن ميونيخ في الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بالبطولة القارية.

وارتكب أونانا خطأ تسبب في استقبال يونايتد الهدف الأول بعدما فشل في إبعاد تسديدة ليروي ساني في الدقيقة 28 لتسكن الشباك.

وقال أونانا، في تصريحات إعلامية عقب المباراة، "كان الأمر صعبا، كان من الصعب الخسارة بهذه الطريقة، لأني أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وبعد خطأي فقدنا السيطرة على المباراة".

وأضاف "إنه موقف صعب علينا، وتحديدا علي، لأني الذي خذلت الفريق، الفريق كان جيدا للغاية، بسببي لم نفز بالمباراة".

وواصل "سعيد للغاية بعمل الفريق، ويجب علينا فقط أن نمضي قدما. هذه هي حياة حارس المرمى، إذا لم نفز اليوم فهذا بسببي".

وتابع الحارس الكاميروني "يجب أن أتعلم من هذا الخطأ، وأن أكون أقوى وأن أمضي قدما، هذا ليس موقفًا سهلًا ولكني سعيد بعودة الفريق، كنا نقاتل حتى النهاية، ولكن يجب أن أعترف أننا لم نفز بسببي".

واستطرد "لدي الكثير لأثبته، لأكون صريحا، بدايتي مع مانشستر يونايتد ليست جيدة بما يكفي، ليست كما أردت، الأداء الذي لعبت به اليوم كان أسوأ أداء قدمته في مباراة وهذا صعب لأن لدي طموح كبير، نحن ناد كبير للغاية ونريد الفوز بكل البطولات".