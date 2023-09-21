كلوب: متحمسون للعب الدوري الأوروبي.. ولم أشاهد مباريات دوري الأبطال

أكد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن فريقه متحمس لخوض بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية الأهم دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي اعتاد ليفربول على المشاركة بها في المواسم الماضية.

لكن فريق الريدز سيبدأ مشواره في بطولة الدوري الأوروبي، الأقل أهمية، مساء اليوم الخميس بمواجهة لاسك ضمن المجموعة الخامسة، وذلك بعد أن أنهى الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في المركز السادس.

ويخوض ليفربول الدوري الأوروبي لأول مرة منذ 2016، حين خسر المباراة النهائية وقتها أمام إشبيلية، علمًا بأن ذلك جاء في الموسم الأول لكلوب.

وقال كلوب، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، "نحن نشعر بالحماس للعب في الدوري الأوروبي، لم أشاهد دوري أبطال أوروبا (هذا الأسبوع)".

وأكمل "نحن هنا للمنافسة وليس لإعطاء الفرص، في عامي الأول، اعتقدت أن الدوري الأوروبي كان مهمة صعبة بعض الشيء بالنسبة لنا حتى وصلنا للمباراة النهائية. كان ينبغي علينا أن نسافر إلى روسيا، كما لعبنا على أرضية ملعب متجمدة بمدينة سيون السويسرية".

وأضاف المدرب الألماني "كنا نمتلك تشكيلة مختلفة، لم نكن مستعدين ونجحنا بطريقة ما، لا أعتقد أننا كنا استثنائيين حتى دور الثمانية والدور قبل النهائي".

واختتم كلوب حديثه بالقول "الآن الظروف مختلفة، نحن جاهزون بشكل أفضل، نستمتع أكثر بوجودنا هنا لأنه لم يكن لدينا أدنى فكرة عما يمكن توقعه في ذلك الوقت".