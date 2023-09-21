التكافؤ يسيطر.. تاريخ مواجهات النصر والأهلي في دوري المحترفين

يسيطر التكافؤ على تاريخ مواجهات الأهلي والنصر في دوري المحترفين السعودي بمختلف مسمياته، قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمعهما غدًا الجمعة في دوري روشن.

ويستضيف النصر نظيره الأهلي على ملعب "الأول بارك" عند الساعة 09:00 من مساء غدٍ في قمة مباريات الجولة السابعة من المسابقة.

ويحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري بعد 6 جولات، بعدما جمع 12 نقطة من انتصارات في الجولات الأربع الأخيرة.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، من 5 انتصارات، بينما لم يشوه سِجل الفريق سوى الخسارة بخماسية مقابل هدف على يد الفتح في الجولة الخامسة.

وقبل مباراة الجمعة، تقابل النصر والأهلي في 28 مباراة سابقة منذ تطبيق دوري المحترفين.

ولا يتفوق فريق على الآخر من حيث التاريخ، إذ فاز كل فريق بـ9 مباريات، فيما فرض التعادل كلمته في 10 مواجهات.

وتعود مواجهات الأهلي والنصر في دوري المحترفين من جديد، بعد أن اختفت الموسم الماضي بسبب هبوط الفريق الأخضر إلى دوري "يلو".

وفي الماضي القريب، تميل الكفة قليلًا ناحية النصر بعد أن فاز مرتين مقابل انتصار وحيد للأهلي وتعادلان في آخر 5 مباريات جمعت الفريقين.

ففي موسم 2021-2022، تغلب النصر على الأهلي بنتيجة 2-1 في ستاد الأمير عبدالله الفيصل في مباراة الذهاب، حيث تكفل أندرسون تاليسكا بتسجيل ثنائية "العالمي".

بينما سيطر التعادل بهدف لمثله على مباراة الإياب التي استضافها "مرسول بارك" (حسب مسمى الملعب في ذلك الوقت).

وفي موسم 2020-2021، تبادل الفريقان الفوز في مباراتي الذهاب والإياب، حيث فاز كل فريق خارج ملعبه.

ففي الدور الأول حقق الأهلي الفوز بنتيجة 2-1 على ملعب مضيفه النصر، بينما انتصر "العالمي" بالنتيجة ذاتها على ملعب "الراقي" في الدور الثاني.

وترجع المباراة الخامسة بين الفريقين إلى فبراير 2020 في إياب موسم 2019-2020 على ستاد الأمير فيصل بن فهد، حيث حسمها التعادل بنتيجة 2-2.