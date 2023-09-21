القبض على شخص ينقل بمركبته الخاصة بدلًا ورتبًا عسكرية مخالفة

ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، مؤخرًا، مقيمًا من الجنسية البنغلاديشية، بحوزته رتبًا وشعارات أمنية يحملها في مركبته الخاصة، وتم مصادرة المضبوطات لمخالفته لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية، وإحالته ومركبته للجهات ذات الاختصاص.

ونُفَّذت هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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وشارك في الجولات التفتيشية العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بمكتب العمل بمنطقة الرياض، وشرطة المنطقة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة.