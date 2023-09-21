السعودية تحقق الفوز الأول في دورة الألعاب الآسيوية على حساب منغوليا

حقق منتخب السعودية تحت 23 عامًا فوزه الأول في رياضة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين (هوانغتشو 2022)، بانتصاره المقنع على نظيره منغوليا بنتيجة 3-0 ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية.

وسجل ثلاثية الأخضر تحت 23 عامًا هيثم عسيري، ومحمد مران (من ركلة جزاء)، ونايف مسعود في الدقائق 18، و50، و74 على الترتيب.

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية مؤقتًا، بفارق نقطة عن فيتنام.

وكان المنتخب السعودي تعادل بدون أهداف مع إيران في الجولة الأولى من المجموعة.

ويلعب منتخب إيران ضد نظيره فيتنام ضمن نفس المجموعة في وقت لاحق من اليوم، لحسم الموقف النهائي للمجموعة بعد الجولة الثانية.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره فيتنام في الجولة الثالثة والحاسمة يوم الأحد المقبل.