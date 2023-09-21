منظمة دولية: نزوح أكثر من 43 ألف شخص في ليبيا بسبب الفيضانات

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الخميس، عن إن ما لا يقل عن 43 ألف شخص نزحوا، بسبب السيول العارمة في شمال شرق ليبيا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، خلال منشور لها على منصة التدوينات القصيرة "إكس" (تويتر سابقًا) أن نقص إمدادات المياه النظيفة يبدو أنه يدفع العديد من النازحين إلى الخروج من درنة إلى البلديات الواقعة شرق وغرب المدينة المطلة على البحر المتوسط.

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وتتواصل جهود فرق الإغاثة الليبية للبحث عن المفقودين وجثث القتلى جراء السيول بعد مرور نحو أسبوع على الفيضانات التي ضربت مدنا في الشرق الليبي وخلف آلاف القتلى والمفقودين.