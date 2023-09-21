أذربيجان تعتذر عن وقوع قتلى في صفوف القوات الروسية في قرة باغ

أجرى الرئيس الروسي فلادمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، واعتذر الأخير عن وقوع قتلى في صفوف قوات حفظ السلام الروسية في ناغورنو قرة باغ أمس الأربعاء.

وذكر بيان للكرملين الروسي، أن علييف تعهد بالتحقيق في الواقعة التي حدثت خلال عملية أذربيجان العسكرية في ناغورنو قرة باغ، كما عرض تقديم تعويضات لأسر الضحايا.

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وأوضح الكرملين أن بوتين وعلييف أكدا على أهمية تطبيق وقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ، كما ناقشا اتخاذ مزيد من الخطوات للعمل على استقرار المنطقة.

قتلى روس في قرة باغ

وكانت مصادر عسكرية روسية، صرحت أمس الأربعاء بأن عددًا من الجنود الروس المتمركزين في ناغورنو قرة باغ ضمن قوات حفظ السلام الروسية قتلوا جراء إطلاق النار على سيارتهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الحادث وقع بالقرب من قرية دغانياتاج، دون أن تذكر عدد الجنود القتلى.