ديربي مدريد يتصدر مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني

يتصدر ديربي العاصمة بين ريال مدريد ومضيفه أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لهذا الموسم، وهي ذات الجولة التي تشهد اختبارًا جديدًا لبرشلونة أمام سيلتا فيجو بعد غدٍ السبت.

وحقق ريال مدريد العلامة الكاملة في الدوري الإسباني بفوزه في المباريات الخمس التي لعبها حتى الآن، ليعتلي صدارة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن غريمه البارسا.

بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز السابع بـ7 نقاط، علمًا بأنه لعب 4 مباريات فقط، إذ تأجلت مباراته ضد إشبيلية.

ويدخل ريال مدريد مباراة جاره أتلتيكو منتشيًا بفوزه على يونيون برلين بهدف في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، في المقابل فشل فريق المدرب دييجو سيميوني في الحفاظ على تقدمه أمام لاتسيو ليتعادل في الدقائق الأخيرة في نفس الجولة.

وفي آخر 5 مباريات جمعت الفريقين في الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد في مباراتين، مقابل انتصار وحيد للروخيبلانكوس، فيما سيطر التعادل في مناسبتين.

وفي المباريات التي تقام يوم الأحد أيضًا، يلعب ريال سوسيداد مع خيتافي، ورايو فاييكانو مع فياريال، وريال بيتيس مع قادش، ولاس بالماس مع غرناطة.

وتفتتح مباريات هذه الجولة، غدا الجمعة، عندما يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع أتلتيك بلباو.

وتستكمل مباريات هذه الجولة يوم السبت، حيث سيكون أبرز مواجهة في هذا اليوم هي تلك التي ستجمع برشلونة بضيفه سيلتا فيجو، حيث سيكون بإمكان الفريق الكتالوني الانفراد بصدارة جدول الترتيب حال فوزه بهذه المباراة، على الأقل لمدة 24 ساعة.

كما يلتقي أيضًا جيرونا مع ريال مايوركا، وأوساسونا مع أشبيلية، وألميريا مع فالنسيا.