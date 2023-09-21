رسميًا.. الإعلان عن سعر “كيا نيرو 2024 هايبرد”

تم طرح الجيل الثاني من سيارة كيا نيرو (Kia Niro) لأول مرة في عام 2023، حيث تتوفر بمحركات هايبرد وبلج إن هايبرد وكهربائية بالكامل. وأعلنت شركة صناعة السيارات الكورية عن أسعار نيرو 2024 نسخ بلج إن هايبرد PHEV.

الأسعار للنسخة هايبرد PHEV لعام 2024 على النحو التالي:

سعر سيارة نيرو EX الجديدة يبدأ من 35,615 دولار أمريكي أو ما يعادل 133,556 ريال سعودي. سعر نيرو هايبرد نسخة SX Touring الجديدة يبدأ من 41,365 دولار أمريكي أو ما يعادل 155,118 ريال سعودي.

تُشير هذه الأسعار إلى أنها تشمل رسوم الشحن بقيمة 1,325 دولار أمريكي أو ما يعادل 4,968 ريال سعودي.

أما بالنسبة للمواصفات، فإن نسخة هايبرد PHEV من نيرو تعتمد على نظام ميكانيكي يجمع بين محرك بنزين 4 سلندر بسعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي ببطارية ليثيوم أيون، يتيح للسيارة أداء قوة تصل إلى 180 حصان وعزم دوران 264 نيوتن متر. يمكن للسيارة الهايبرد قطع مسافة تصل إلى 53 كم بالشحنة الكهربائية الواحدة دون الحاجة لاستخدام المحرك البنزيني. كما تتضمن المميزات الخارجية للسيارة مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي ومدفأة، وجنوط مقاس 16 أو 18 إنش، وزخرفات سوداء لامعة على الكسوة السفلية وأقواس العجلات.

من الجدير بالذكر أن السيارة تمتاز أيضاً بإضاءة LED ومقاعد أمامية جيدة التهوية ونظام صوتي Harman Kardon بثمانية مكبرات صوت.