وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي مسؤولين من الشركات الصينية في بكين

عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في العاصمة الصينية بكين, عدداً من اللقاءات مع مسؤولي الشركات الصينية، وذلك بحضور رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

والتقى برئيس مجلس إدارة مجموعة الصناعات الصينية الشمالية المحدودة "نورينكو" ورئيس شركة مجموعة ساني المحدودة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة هونغتشياو الصينية، إضافة إلى رئيس مجموعة يوتونغ، ورئيس شركة سينوكيم.

وتضمَّنت اللقاءات مناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية للمملكة، إضافة إلى استعراض خطط الوزارة لتنمية قطاعي الصناعة والتعدين، وحجم الفرص التي توفرها المملكة في العديد من الأنشطة، وبحث تعزيز التعاون مع الشركات الصينية في عدد من القطاعات المستهدفة، والإسهام في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية التقى في بداية زيارته في العاصمة بكين عدداً من المسؤولين الحكوميين، قبل أن يتجه إلى محطته الثانية في مدينة ينتشوان الصينية، لرئاسة وفد المملكة المشارك في معرض الصين والدول العربية بنسخته السادسة، الذي يقام خلال الفترة من 21 وحتى 24 سبتمبر 2023م